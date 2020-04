Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa ha criticato l’OMS, minacciando di sospendere i finanziamenti per poca attenzione dell’Organizzazione nei confronti del Paese. Dura critica anche tramite Twitter: “È filo-cinese“. Una simile accusa era già stata avanzata dal Wall Street Journal nei giorni precedenti.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

