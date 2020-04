Coronavirus, in Francia quasi mille morti in 24 ore: 13mila in totale

Prosegue l'emergenza coronavirus in Francia dove nelle ultime 24 ore i morti sono stati 987, mentre il bilancio totale dei decessi è salito a 13mila.

Continua a peggiorare in maniera drammatica l’emergenza coronavirus in Francia, con quasi mille morti raggiunti nelle ultime 24 ore che fanno arrivare il totale dei decessi nella nazione transalpina a oltre 13mila. È quanto riportato dal direttore generale della Sanità Jérôme Salomon, che ha ufficializzato inoltre il 90mila contagi totali avvenuti dall’inizio dell’epidemia. Le persone guarite sono invece 25mila, in linea con il dato italiano di poco superiore.



Coronavirus in Francia, oltre 13mila morti

In Francia il coronavirus ha iniziato a diffondersi partendo dalle regioni dell’est sul confine con la Germania, per poi spostarsi verso la capitale Parigi che oggi è l’epicentro nazionale del contagio. Nella metropoli francese sono migliaia i cittadini che hanno deciso di abbandonare le loro abitazioni per mettersi al sicuro nelle seconde case in campagna, tutto questo mentre circa 600 operatori sanitari hanno promesso di fare causa allo Stato per l’impreparazione con la quale ha affrontato l’emergenza.

Tra le critiche che maggiormente si sentono contro l’esecutivo vi sono soprattutto quelle relativa all’iniziale sottovalutazione del rischio, malgrado l’evidenza di ciò che contemporaneamente stava accadendo in Italia: “Era tutto prevedibile, lo avevamo visto quello che succedeva in Italia, bisognava ordinare subito più mascherine e materiale sanitario”.





Il messaggio alla Nazione di Macron

Nel frattempo, il Presidente francese Emmanuel Macron ha rinviato al lunedì di Pasquetta il messaggio alla Nazione che avrebbe dovuto tenere giovedì 9 aprile e nel quale avrebbe dovuto essere comunicata una possibile proroga delle restrizioni ben oltre il termine del 15 aprile.

Secondo fonti dirette dell’Eliseo, Macron ha preferito prendersi ancora qualche giorno di tempo per consultare esperti del settore sanitario: “Da qui a lunedì, Emmanuel Macron consulterà un gran numero di protagonisti del settore pubblico e privato, francesi, europei e internazionali per uno scambio di opinioni con loro sulle grandi questioni relative a Covid-19 e per preparare le decisioni che saranno annunciate al popolo francese lunedì”.