Attesa per il discorso di Macron su nuove misure in Francia, possibile proroga del lockdown a causa del coronavirus almeno fino al 15 maggio.

14mila decessi confermati a causa del coronavirus in Francia. Nelle ultime 24 ore nel Paese transalpino si sono contati 315 decessi negli ospedali francesi, il totale dei morti è così salito a 9.253 morti a cui però bisogna sommare i 5.140 decessi registrati nelle case di riposo. I pazienti in terapia intensiva al 12 aprile sono 6.845. 35 in meno rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, 14mila decessi in Francia

La Francia si prepara a un prolungamento del lockdown. Il presidente della Repubblica francese Macron lunedì 13 aprile parlerà per la quarta volta alla nazione dall’inizio dell’emergenza. Secondo tutte le fonti si andrà verso una proroga almeno fino al 15 maggio ma c’è anche chi azzarda a dire che il capo dello Stato starebbe pensando alla fine del mese.

Macron dovrebbe dare inizio però ad una “possibile fine di alcune misure di confinamento”.

Il discorso del presidente inizierà alle 20.02 per dare la possibilità a tutti i cittadini francesi di dare il loro consueto omaggio di applausi alla finestra e ai balconi a tutto il personale sanitario. Alcune voci sostengono che Macron potrebbe annunciare la non riapertura delle scuole almeno fino a settembre e vietare assembramenti di oltre 100 persone per tutta l’estate in tutto il Paese.





Nel frattempo 1.900 marinai della portaerei nucleare Charles de Gaulle sono stati messi in quarantena dall’esercito francese arrivati a porto di Tolone dopo che 50 casi sono stati confermati all’interno dell’equipaggio.