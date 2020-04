In Inghilterra una famiglia ha deciso di seguire i funerali e la cremazione del suo caro, morto per coronavirus, su Youtube.

I funerali a distanza in streaming su Youtube sono la nuova misura per far fronte all’emergenza coronavirus. Non potendo essere celebrata qualsiasi tipologia di funzione, nel mondo si sfrutta la tecnologia per dare “l’estremo saluto” virtuale ai parenti che se ne vanno.



Coronavirus, i funerali su Youtube

La prima a sperimentare Youtube ed il servizio digitale una famiglia nel Regno Unito, precisamente i familiari di Paul Quigley, uomo di 49 anni deceduto a causa del coronavirus. Paul, viveva lontano dai suoi genitori, residenti in Scozia e da suo fratello nello Shropshire, quindi quando è morto nessuno era con lui. La famiglia, nonostante le distanze, ha sempre cercato di rimanere unita, ma questo non poteva accedere durante i funerali per le restrizioni imposte in Gran Bretagna, come del resto in Italia e nel mondo.

In realtà, nel Regno Unito a differenza degli altri paesi, non è stata apertamente vietata la celebrazione di funerali.

Al contempo, però, sono stati chiusi tutti i luoghi di culto ed interrotto battesimi ed altre tipologie di cerimonie. Secondo le disposizioni del governo, solo le persone appartenenti al defunto possono partecipare al funerale. Dopo, però, devono praticare l’allontanamento sociale. In poche parole la famiglia partecipa al funerale ma dopo va in quarantena.

La famiglia di Quigley ha trovato una soluzione più agevole. Su Youtube è stato creato un gruppo ed in diretta è stata mostrata la cremazione ed il rito funebre del 49enne.





L’Italia va avanti in streaming

Anche in Italia, non i funerali, ma molte delle attività che canonicamente si svolgono outdoor adesso vengono rimodulate su internet. Una su tutte, la cerimonia di laurea, già predisposta per molti studenti. I candidati si connettono dalle proprie case e discutono online gli elaborati. Nessuno ancora, però, ha parlato di funerali in diretta.