Cinzia si laurea durante la pandemia Coronavirus, dedicando la sua tesi al marito purtroppo defunto qualche giorno prima.

Il traguardo della laurea per Cinzia Trevisan è stato raggiunto discutendo la tesi online, in tempi di Coronavirus. La 51enne è madre di 7 figli e ha deciso di dedicare il suo scritto al defunto marito, stroncato dalla pandemia 3 giorni prima che lei ottenesse il riconoscimento accademico.

Si laurea e dedica la tesi al marito

Collegata dalla sua casa a Gossolengo, provincia di Piacenza, Cinzia si è laureata in Lingue Straniere con una tesi su Lutero e la sua traduzione della Bibbia. In una pagina del testo accademico, si legge: “A mio marito, che ha creduto in questo progetto prima di me”.

Il 10 marzo 2020 Giancarlo Piccoli si è sentito male, dopo aver accusato per diversi giorni una leggera febbre. La situazione è precipitata rapidamente, soprattutto quando ha iniziato a tossire forte, tanto che viene scortato in ambulanza in ospedale.

Cinzia purtroppo non ha più rivisto suo marito da quel giorno.

Laurearsi durante il Coronavirus

“In 12 anni abbiamo messo al mondo 7 figli. Scelta consapevole, felice, ma che ha comportato altre priorità“, ha spiegato la donna. È stato proprio Giancarlo a motivarla per riprendere gli studi in lingue, abbandonati per seguire la numerosa famiglia.

Sono diversi gli studenti che si trovano a discutere le tesi di laurea online. C’è chi usa WhatsApp, chi invece Skype e altre piattaforme dov’è possibile fare videoconferenze. I professori si collegano, gli studenti presentano il proprio scritto e ricevono la votazione e il verdetto, come se si fosse in università. Laurearsi ai tempi del Coronavirus, in fondo, non è poi così impossibile.