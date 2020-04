Distanziamento e isolamento a singhiozzo fino al 2022: questa l'ipotesi di alcuni ricercatori in un articolo su Science.

Secondo uno studio effettuato da un team americano e pubblicato su Science le misure di distanziamento sociale e isolamento imposte durante l’emergenza coronavirus potrebbero essere applicate a intermittenza fino al 2022. Questo perché si teme che, non appena si allenteranno le restrizioni, si teme che i contagi possano riprendere.

Coronavirus: l’allarme su Science

Per esempio se il distanziamento sociale viene meno quando la trasmissibilità del virus aumenta, come potrebbe accadere in autunno, il rischio è quello che si verifichi un’intensa epidemia invernale. Sovrapponendosi alla normale influenza stagionale, porterebbe al collasso le strutture ospedaliere che potrebbero non reggere la pressione.

Gli stessi ricercatori hanno ipotizzato che l’arrivo di nuove cure potrebbe attenuare la necessità delle misure di contenimento, ma nell’attesa di farmaci efficaci o vaccini, “potrebbe essere necessario mantenere una sorveglianza e un distanziamento intermittente per due anni“.

Isolamento e quarantena permetterebbero infatti un allentamento dei contagi permettendo quindi agli ospedali di avere il tempo di aumentare la loro capacità di terapie intensive. L’altro fronte su cui lavorare nel frattempo è quello dell’aumento dell’immunità nella popolazione.

Il team ha spiegato che il loro obiettivo non è di approvare queste misure, ma di identificare le probabili traiettorie dell’epidemia con approcci alternativi nell’attesa di un vaccino. Quest’ultimo, stando a diversi esperti tra cui Alberto Villani, potrebbe giungere a tempi record e non in 2-3 anni come accade di consueto.