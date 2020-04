Ingresso vietato alle “persone di colore”: questo è il cartello apparso all’ingresso di un McDonald’s di Guangzhou, una città della Cina meridionale. Infatti, a causa della diffusione del coronavirus, sono aumentati anche gli episodi di razzismo e di discriminazione verso i gruppi più deboli. La diffusione del contagio nelle popolazioni di origine africana ha spaventato molte persone e portato anche a comportamenti di questo tipo. La denuncia è arrivata via social, grazie a un video diffuso su Twitter.

Un episodio spiacevole e inaspettato da una nota catena di fast food mondiale. All’ingresso di un McDonald’s in Cina, infatti, è apparso un cartello che vieta l’ingresso alle “persone di colore” in seguito alla diffusione del coronavirus tra la popolazione di origine africana. Con un video pubblicato sui social è partita una denuncia che ha seguito un senso di sdegno da parte del web.

Il video ha fatto il giro del mondo in pochissime ore.

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi

— Black Livity China (@BlackLivityCN) April 11, 2020