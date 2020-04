Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone.

In base a quanto riferito dallo US Geological Survey, una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone attorno alle ore 20.39 italiane del 19 aprile. In base a quanto riferito dallo US Geological Survey, l’epicentro era a 41,7 km sotto al fondo oceanico e a meno di 50 km dalle coste della prefettura di Miyagi. Di seguito, inoltre, le coordinate rilevate dai sismografi: 33km ESE of Ofunato, Japan – 2020-04-19 20:39:06 (UTC)38.916°N 142.053°E41.7 km depth.

Secondo l’Istituto il rischio di danni o vittime è molto basso. Secondo la scala Richter, inoltre, ricordiamo che un evento sismico di magnitudo 6.4 viene classificato come terremoto “forte” e descritto così: “può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata”.

L’agenzia di stampa giapponese, Kyodo News, ha fatto inoltre sapere che il sisma rilevato non ha attivato l’allerta tsunami. Non si hanno al momento inoltre notizie in merito a possibili crolli o feriti.





Sabato 18 aprile alle ore 10.25, sempre in Giappone, inoltre, era stata registrata una fortissima scossa di terremoto. In base ai dati diffusi dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma, aveva magnitudo pari a 6.3 gradi sulla scala Richter e una profondità di 472 chilometri. Nonostante l’elevata profondità, la scossa era stata ben avvertita da parte della popolazione.