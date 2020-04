La Germania ogni settimana effettua 500 mila tamponi, una cifra che ha consentito di avere un'ampia panoramica dei contagi da coronavirus.

Per monitorare meglio l’andamento dei contagi da coronavirus, la Germania ha optato per investire sui tamponi ed effettuarne il maggior numero possibile: in una sola settimana se ne arrivano a fare anche 500 mila, non solo ai sintomatici ma anche a chi non ha alcun sintomo.

Coronavirus: in Germania 500.000 tamponi a settimana

A dichiararlo è stato il ministro della Sanità tedesca Jens Spahn, che ha affermato che nell’ultima settimana di marzo i laboratori hanno analizzato tra i 300mila e i 500mila test per scoprire quanti cittadini erano stati contagiati. Un trend che si è poi mantenuto e anzi innalzato nel periodo successivo, consentendo alla Germania di essere una delle prime nazioni a riaprire le attività. Cosa che ha però causato un aumento del tasso di infettività.

Secondo il virologo dell’ospedale Charité di Berlino, Christian Drosten, effettuare tanti tamponi è una delle chiavi per far sì che il tasso di mortalità del virus rimanga relativamente basso e che l’epidemia abbia una diffusione limitata.

Avendo infatti un’ampia panoramica dei contagi è più semplice isolare i casi positivi.

A differenza di quanto avviene in Italia, dove le autorità sanitarie dispongono le analisi solo per chi presenta sintomi, in Germania esse vengono fatte anche agli asintomatici. “Si tratta forse del più alto numero di test di qualsiasi paese al mondo in assoluto in termini relativi. Tutto questo mostra la forza del nostro sistema sanitario anche su questo tema importante“, ha sottolineato il titolare del dicastero della Sanità.