Coronavirus, in Francia risultato positivo un gatto

I ricercatori dell'Enva hanno rilevato in Francia il caso di gatto positivo al coronavirus: le raccomandazioni degli studiosi.

In Francia un gatto è risultato positivo al coronavirus. È accaduto nei pressi di Parigi dove l’animale domestico con ogni probabilità ha contratto il virus dai suoi proprietari. Ad annunciare il singolare caso di contagio è stata la National Veterinary School of Alfort (Enva). L’istituto a questo punto ha anche raccomandato agli ammalati di coronavirus di mantenere la distanza dai propri gatti. Si tratta, infatti, del primo caso del genere in Francia ma nel mondo ci sono stati precedenti ad Hong Kong ed in Belgio.

Coronavirus, gatto positivo al Sars-CoV-2

L’unità di ricerca sulla virologia mista – hanno spiegato i ricercatori francesi – della National Veterinary School of Alfort (Enva), l’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e della salute sul lavoro (Anses) e Inrae, in connessione con l’Istituto Pasteur, ha registrato il primo gatto positivo al Sars-CoV-2 in Francia”.

Il coronavirus in Francia, quindi, ha colpito anche un gatto. Gli animali proprio nella regione di Parigi erano stati al centro di un’indagine.





Gatti sottoposti a test

L’unità che ha scoperto il caso positivo aveva analizzato le condizioni di decine di gatti di proprietà di persone contagiate dal coronavirus. Il gatto positivo ha presentato sintomi respiratori e digestivi clinici.

I precedenti nel mondo

“Per ora, – hanno fatto sapere dall’Enva – sembra che i gatti non vengano facilmente infettati dal virus Sars-CoV-2 anche a contatto con i proprietari infetti con solo quattro gatti naturalmente infetti riportati nel mondo. Non è necessariamente sorprendente trovare un gatto con questo virus poiché è già stato descritto, a Hong Kong (un caso), in Belgio (un caso) e a New York (due casi), ma rimane un fenomeno raro dal momento che anche durante una ricerca proattiva, in una regione in cui Sars-CoV-2 circola in modo significativo, finora abbiamo rilevato solo un animale positivo”.