Coronavirus, la Francia annuncia di aver prorogato lo stato di emergenza fino al 24 luglio. Inizialmente era previsto fino al 23 maggio.

La Francia proroga lo stato di emergenza, a causa del Coronavirus, fino al 24 luglio. Lo ha annunciato nella giornata di sabato 2 maggio il Governo transalpino. La Francia, dunque, contrariamente a quanto si poteva pensare, conferma lo stato d’emergenza sanitaria fino al 24 luglio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Olivier Véran. La revoca, inizialmente prevista per il 23 maggio: “Sarebbe prematura perché i rischi di un ritorno dell’epidemia in caso di un’improvvisa interruzione delle misure in corso sono dimostrati”. Sarà il Parlamento francese, nella giornata di lunedì 4 maggio, ad esaminare un disegno di legge in proposito.

Coronavirus in Francia: prorogato stato di emergenza

Lo stato di emergenza in Francia, a causa del Coronavirus, è stato prorogato. Anche in virtù dei dati delle ultime ore. Lo Stato transalpino, infatti, ha registrato 218 nuovi morti a causa del Covid-19. Il numero totale di vittime nel Paese sale così a 24.594.

I dati sui decessi sono in calo rispetto al 30 aprile, quando erano state annunciate 289 vittime. Il Paese è in lockdown fino all’11 maggio, data dopo la quale ci sarà una riapertura graduale delle scuole materne ed elementari, ma “su base facoltativa”. Le medie, invece, potranno riaprire dal 18 maggio e per quanto riguarda i licei bisognerà attendere la decisione a fine mese.





Intanto, via al World against Covid-19, il mondo contro il Covid-19. Su iniziativa della Commissione europea, i capi di Stato e di Governo di Italia, Francia, Germania e Norvegia, insieme al presidente del Consiglio europeo, hanno annunciato un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. Saranno messi insieme 7,5 miliardi di euro.