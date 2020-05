Un aereo con a bordo circa 100 persone tra passeggeri ed equipaggio si è schiantato in Pakistan, poco prima dell'atterraggio.

Un aereo della Pia (Pakistan International Airlines) con a bordo circa 100 persone si è schiantato a Karachi, poco prima dell’atterraggio. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Lahore. L’incidente è avvenuto venerdì 22 maggio intorno alle ore 12 italiane. Stando alle prime informazioni, frammentarie, che giungono dal Pakistan, l’aereo è partito da Lahore con 107 passeggeri a bordo, ed è caduto nei pressi di un’area residenziale della città, la più popolosa del paese. A confermare la notizia è stato un portavoce della compagnia. Al momento non si hanno notizie su superstiti.

Aereo si schianta in Pakistan

L’aereo che si è schiantato in Pakistan venerdì 22 maggio sarebbe un Airbus A-320. Le immagini trasmesse dalle tv pakistane – intervenute immediatamente sul luogo del drammatico incidente – mostrano fiamme e un denso fumo nero sul luogo in cui è caduto l’aereo. Inoltre, secondo quanto riportato dai media locali, il dramma dell’aereo schiantato in Pakistan potrebbe avere risvolti ancora peggiori.





Secondo le prime informazioni, infatti, sarebbero state colpite anche “numerose” abitazioni. Per il momento però questa informazione non è stata confermata e non si hanno notizie di vittime tra i residenti della zona.

Sempre secondo i media locali la comunicazione tra l’aereo e la torre di controllo dell’aeroporto di Karachi si è interrotta un minuto prima dell’atterraggio.

Heart Breaking visuals from the crash site Karachi 💔 PIA airbus 320 was carrying around 91 passengers and 8 staff members, Pak Army has started rescue operation …. #planecrash pic.twitter.com/qH5Cd6t21l — یَاسِفْ Yasif (@IamYasif) May 22, 2020