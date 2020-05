Continuano gli scontri scaturiti dall'omicidio di George Floyd. A Detroit un 19enne è stato ucciso in una sparatoria.

Continuano le tensioni e gli scontri violenti negli Usa: nella notte di venerdì 29 maggio, un 19enne è stato ucciso da colpi di pistola provenienti da un Suv a Detroit, in Michigan, e diretti verso la folla che manifestava per l’uccisione di George Floyd. Il ragazzo purtroppo è morto prima ancora di giungere in ospedale. L’appello del governatore del Minnesota: “Riportiamo la pace”.

Scontri George Floyd: ucciso un 19enne

Secondo quanto riporta l’Associated Press, la notte del 29 maggio a Detroit un 19enne sarebbe stato ucciso da alcuni colpi di pistola provenienti da un Suv che avrebbe avuto l’intenzione di mettere fine agli scontri nati in seguito alla morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso dalla polizia.

A rendere moto il fatto è stato il capo del dipartimento del Michigan, secondo cui il fatto sarebbe accaduto precisamente alle 23.30 di venerdì 29 maggio presso il distretto di Greektown, dove erano diventati ingestibili gli scontri tra manifestanti e agenti della polizia.

Il 19enne sarebbe l’unica vittima della sparatoria e purtroppo è morto prima di giungere in ospedale.







L’appello del governatore

Intanto su Twitter il governatore del Minnesota Tim Walz ha lanciato un appello :”Cittadini del Minnesota, vi prego tornate a casa. È il momento di riportare la pace nelle nostre strade e nei nostri quartieri. La situazione è diventata pericolosa per i cittadini e per le forze di primo intervento”.

Tim Walz solo qualche giorno prima si era reso protagonista nella vicenda dei giornalisti della Cnn arrestati e poi rilasciati, chiedendo scusa all’emittente televisiva, dichiarado “inaccettabili” gli arresti ai reporter americani.