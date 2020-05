L'autopsia dice che la morte di George Floyd non è dovuta ad asfissia o strangolamento, la famiglia chiede il cambio di medico.

George Floyd non è morto né per asfissia né per strangolamento, è questo quanto emerge dall’autopsia eseguita sul corpo del 46enne afroamericano deceduto lunedì dopo essere stato fermato a Minneapolis da un posto di blocco della polizia.“I can’t breathe”, ovvero “Non riesco a respirare”, aveva detto George Floyd all’agente che senza apparente motivo lo aveva immobilizzato faccia a terra sull’asfalto e con il ginocchio aveva premuto sulla sua schiena per ben 8 minuti e 46 secondi. Parole, quelle della vittima, che forse non sono arrivare al medico legale della contea di Hennepin, secondo il quale non ci sarebbero elementi che possano supportare una diagnosi di strangolamento o asfissia traumatica. Il patologo parla, infatti, di effetti combinati dell’essere bloccato dagli agenti, di patologie pregresse, pare infatti che la vittima soffrisse di ipertensione arteriosa e problemi coronarici, e di una potenziale sostanza intossicante presente sul corpo di Floyd.

George Floyd autopsia asfissia

La famiglia di Floyd ha chiesto che venga effettuata una nuova visita da un altro medico per far luce sulla vicenda e si è rivolta a Michael Baden, affinché si occupi della seconda autopsia. “La famiglia non si fida di nulla che arriva dal dipartimento di polizia di Minneapolis – ha detto l’avvocato Ben Crump -. La verità l’abbiamo già vista”.





Proprio a Minneapolis e molte altre citàa degli Stati Uniti, continua la protesta per la morte dell’uomo con centinaia di manifestanti che stanno dando vita a rivolte, non sempre pacifiche va detto. A Detroit un ragazzo di 19 anni è stato ucciso durante un grande raduno a Cadillac Square e una quarantina di persone sono state arrestate. Sempre nella notte alcuni manifestanti hanno attaccato il quartier generale della Cnn e hanno lanciato oggetti vari contro le forze di polizia. Un agente a Los Angels ha dovuto far ricorso alle cure dei medici.

Insomma, la tensione non accenna a calare, nonostante nelle ore precedenti sia arrivata la notizia dell’arresto di Derek Chauvin, il poliziotto 44enne accusato dell’omicidio dell’afroamericano.