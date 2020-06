Il video della follia di lunedì 1 giugno: un’autocisterna contro la folla a Minneapolis dove continuano le proteste per l’omicidio di George Floyd. A Minneapolis lungo l’autostrada 35W un uomo di 35 anni, Bogdan Vechirko, ha guidato un’autocisterna contro una folla di persone che stava manifestando.

NEW VIDEO: Truck driver who sped toward crowd blocking interstate in Minneapolis was pulled from his rig & beaten.

The driver was later arrested.

— Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2020