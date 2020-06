Trump contro Antifa: "Organizzazione terroristica"

Durante il caso Floyd, Donald Trump si mette contro Antifa e accusa l'organizzazione di fare terrorismo riferendosi alle proteste.

Donald Trump contro Antifa, le proteste organizzate a seguito della morte di George Floyd sarebbero atti di terrorismo. Il Presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato con un tweet, puntando il dito contro il movimento antifascista della sinistra antagonista.

Trump contro Antifa

Il 25 maggio 2020 l’afroamericano George Floyd è morto a Minneapolis, a seguito di un arresto e sotto il ginocchio del poliziotto Derek Chauvin. A seguito di questo terribile fatto di cronaca, accese proteste si sono scatenate nella zona per denunciare l’ennesimo atto di violenza nei confronti di una persona di colore.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

“Per gli Stati Uniti, Antifa è come organizzazione terroristica“, recita il post su Twitter di Trump. Mike Pompeo, segretario di Stato, si è detto convinto che gli atti di violenza e vandalismo nelle strade siano legate alla sinistra radicale. “Resta da chiarire come le proteste pacifiche siano diventate violente”, ha specificato.

“Militanti che bruciano le nostre città”

Dello stesso avviso anche Robert O’Brian, consigliere per la sicurezza nazionale, che ha dichiarato alla CNN: “Le proteste violente sono guidate da Antifa a Seattle, Portland e Berkeley”. “Non so nemmeno se si possono definire di sinistra, ma qualsiasi cosa siano sono militanti che bruciano le nostre città e arriveremo fino in fondo”, ha concluso.

Donald Trump ha preso di mira Antifa da tempo, ma questa volta lo scontro si inasprisce a seguito della sua recente dichiarazione. Difendendo il diritto di manifestare pacificamente, il presidente degli Usa condanna le violenze promettendo di fermarle una volta per tutte. “La memoria di Floyd è disonorata da rivoltosi, saccheggiatori e anarchici”, ha dichiarato alla stampa.