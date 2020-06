Secondo le previsioni di Fauci entro l'inizio del 2021 gli Stati Uniti avranno 200 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus disponibilli.

L’immunologo della task force della Casa Bianca Anthony Fauci ha affermato nel corso di una video intervista con il Journal of the American Medical Association che per l’inizio del 2021 gli americani dovrebbero avere a disposizione circa 200 milioni dosi di vaccino contro il coronavirus.

Fauci sul vaccino contro il coronavirus

Secondo lui già un centinaio di milioni di dosi potrebbe arrivare entro la fine del 2020. Ha poi spiegato che il vaccino, realizzato da Moderna in collaborazione con il NIAID (Istituto nazionale per le malattie infettive), dovrebbe entrare nella fase 3 entro la metà dell’estate.

Si tratta dell’ultimo step della sperimentazione che verrà effettuata su 30 mila persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni, oltre che ad una parte di anziani che hanno condizioni preesistenti.

L’esperto ha sottolineato come la produzione inizierà prima di sapere se lo strumento sarà efficace. Gli scienziati dovrebbero disporre di dati sufficienti entro novembre o dicembre 2020 per determinare se il vaccino funziona. Ma la sua fabbricazione avverrebbe comunque nei mesi precedenti in modo che, se ci sarà il via libera della scienza, potrà essere distribuito rapidamente.





Secondo le sue previsioni alla fine dell’anno gli Stati Uniti dovrebbero avere disponibili 100 milioni di dosi, che diventeranno duecento all’inizio dell’anno successivo. “Quindi non attendiamo che il vaccino si mostri efficace per poi aspettare un anno per averne a disposizione milioni e milioni di dosi. Questo sarà fatto mentre stiamo testando il vaccino“, ha ribadito.