Da oltre 10 anni riceve la pizza a casa ma non l'ha mai ordinata. La storia di un uomo in Belgio che ha "il terrore" dei fattorini.

Vive un incubo da 10 anni: il fattorino della pizza. Un uomo residente in Belgio da anni riceve consegne mai ordinate e vive nel costante terrore del motorino sotto casa. Il 65enne non riesce a capire chi sia l’autore dello scherzo ma ha le idee chiare su che cosa succederà qualora dovesse scoprirlo.

Riceve pizza non ordinata da lui da 10 anni

La storia di Jean van Landeghen ha dell’incredibile. L’uomo, residente a Thurnout, in Belgio, ogni volta che sente suonare il campanello prova terrore. Da 10 anni si ritrova davanti alla sua porta i fattorini di pizzerie e locali che vendono hamburger e kebab.

“Ogni volta è un’attività diversa che fa la consegna, eppure ogni giorno ricevo delle visite, a tutte le ore”, ha spiegato l’uomo.





Vittima di uno scherzo

Sono anni ormai che Jean riceve delle consegne, anche di oltre 10 pizze al giorno. Il culmine l’ha raggiunto un anno fa, quando successe qualcosa di incredibile. “Era il gennaio del 2019 quando – ha raccontato Jean -, nello stesso giorno, sono arrivate dieci consegne diverse e uno di quei rider aveva addirittura 14 pizze.

Non ho mai dovuto pagarle perché non le avevo mai ordinate, ma è una situazione spiacevole sia per me che per i gestori”.

Il sospetto di Jean è che si tratti di uno scherzo. Vittima di una situazione simile anche un suo amico, per questo indagano su una possibile conoscenza in comune. “Suonano a tutte le ore, non riesco più neanche a dormire – ha confessato Jean – , è un incubo. Sono chiaramente vittima di uno scherzo, ma da parte di chi? Ad un mio amico è successa la stessa cosa e sospettiamo che sia una conoscenza comune, abbiamo denunciato tutto alla polizia ma non abbiamo ancora scoperto nulla”.

“Il colpevole me la pagherà”

L’uomo, ormai esasperato, sembra essere lontano dallo scoprire chi sia l’autore di questo scherzo di cattivo gusto che va avanti da un decennio. Una cosa però è certa per il 65enne: “Quando scoprirò chi è il responsabile, non passerà la miglior giornata della sua vita“.