Ancora un afroamericano ucciso dalla polizia negli Stati Uniti: si tratta di un giovane 29enne.

Un altro giovane afroamericano ucciso dalla polizia negli Usa, precisamente a New Jersey. L’uccisione del 29enne sarebbe avvenuta due giorni prima della morte di George Floyd (che ha poi scatenato le proteste negli Stati Uniti e non solo).



Spunta un nuovo video, rilasciato dai media locali, che riguarda l’uccisione di un giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato in New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità. Nelle immagini diffuse, infatti, si vede che l’agente chiede al giovane di sedersi nella vettura della polizia in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in panne. L’afroamericano avrebbe tentato di sedersi sul posto di guida due volte: la prima volta l’agente usa lo spray urticante, la seconda lo tira fuori dall’auto e in una colluttazione gli spara a sangue freddo con sei colpi di pistola.

❗Trigger warning❗ At no point did Sgt. Wetzel try to descalate. Why was Maurice Gordon getting out of the police car an issue? He wasn’t arrested. He wasn’t detained. Maurice Gordon himself willfully sought to sit in the officers car. audio cuts off after the 5th shot (cont) https://t.co/ABAV6EK4u6 pic.twitter.com/ez8aa3xcHe — j (@retroconstance) June 8, 2020

Un altro afroamericano ucciso dalla polizia

La vittima era un giovane afroamericano di 29 anni, Maurice Gordon, per il quale adesso i social chiedono giustizia. Ad aver diffuso le immagini, registrate dalla videocamera all’interno dell’auto della polizia, è stato il procuratore generale del New Jersey, che sta indagando sull’episodio.





Il video dura circa trenta minuti: l’agente Randall Wetzel ottiene le generalità di Maurice Gordon, 28 anni, di Poughkeepsie, New York, e chiama il carro attrezzi. Il poliziotto gli offre una mascherina e un passaggio in una concessionaria d’auto: dopo 20 minuti che era seduto nella gazzella, Gordon si toglie la cintura di sicurezza ed esce dalla vettura.

Wetzel gli grida di stare dentro diverse volte mentre sembrano azzuffarsi all’esterno. Il poliziotto è stato sospeso ed è stato avviato un’indagine sul suo conto.