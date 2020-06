Scandalo per l'influencer russa Marina Balmasheva: è incinta del figliastro Vladimir Shavirin.

La nota influencer russa Marina Balmasheva aspetta un bambino. La donna è fidanzata con il figliastro Vladimir Shavirin. Già qualche settimana fa la donna aveva suscitato scandalo annunciando sui social il suo fidanzamento con Vladimir pubblicando una foto che li ritrae insieme quando quest’ultimo aveva 7 anni e lei 22.

La loro relazione sarebbe iniziata solo diversi anni più tardi e adesso l’influencer è in dolce attesa.

Marina Balmasheva incinta

Dopo un mese dall’annuncio ufficiale di essersi fidanzata con Vladimir, il figliastro, la Balmasheva è tornata sui social per comunicare ai suoi followers di essere incinta. “Sono stanca di nascondermi”, ha scritto la donna “So che è ancora presto ma voglio che lo sappiate. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di quattro settimane e sì, abbiamo deciso di sposarci”.

Il post con l’annuncio della gravidanza ha ottenuto più di 45 mila like e 4500 commenti.





L’amore tra la Balmasheva e Shavirin

Vladimir Shavirin, il ragazzo con cui la Balmasheva è legata, è il figlio di Alexey, l’ex marito dell’influencer.

Il loro matrimonio è durato 10 anni. È stata proprio Marina a crescere il giovane che poi sarebbe diventato il suo compagno e, fra qualche mese, il padre di suo figlio. I due stanno già crescendo tre bambini, i fratelli di Vladimir. Non poche e feroci critiche avevano accolto la notizia della loro relazione, tant’è che i followers della Balmasheva sono passati in poche ore da 420mila a 411mila. E tantissimi sono stati quelli che avevano definito immorale la scelta dell’influencer di fidanzarsi con un ragazzo che aveva cresciuto, pur non essendoci tra loro alcun legame di sangue.

Nello stesso periodo, anche una coppia di influencer sono finiti al centro delle polemiche per aver adottato e “restituito” un bambino autistico. In molti li hanno accusati di aver speculato sulla condizione del bambino. Non sono esenti da critiche neppure gli influencer nostrani per l’esposizione mediatica dei figli, come avvenuto con Beatrice Valli e la piccola Azzurra.