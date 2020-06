Bufera su Beatrice Valli per l'ultimo scatto della figlia appena nata, la piccola Azzurra: il web è insorto.

Beatrice Valli ha postato sui social una foto di sua figlia Azzurra con l’intento di pubblicizzare un noto marchio di smartphone. Lo scatto è stato preso di mira dai followers dell’influencer che non hanno gradito la questione.

Beatrice Valli: la foto pubblicitaria

Meno di un mese fa Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta, e in ogni istante non ha mancato di aggiornare i suoi fan sull’arrivo della piccola Azzurra, sul parto e su questa nuova maternità. Uno degli ultimi scatti postati dall’influencer non ha ottenuto però la reazione sperata: la Valli ha condiviso una foto della sua bambina con un tenero messaggio a lei dedicato, e solo alla fine del post ha pubblicizzato lo smartphone con cui sarebbe stata realizzata la foto mettendo l’hashtags #adv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 9 Giu 2020 alle ore 5:52 PDT



In tanti l’hanno insultata per aver utilizzato la sua bambina a scopi pubblicitari, e sui social la polemica stenta a placarsi. “Usare tua figlia appena nata per sponsorizzare un telefono. Che schifo”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Avevo messo mi piace alla bimba, ho letto la seconda parte di didascalia ed ho tolto il mi piace”.

L’influencer replicherà?





Beatrice Valli non è l’unica ad essere finita sotto accusa per le foto dei suoi figli sui social: anche i Ferragnez e Clio MakeUp sono stati spesso insultati dagli haters proprio per aver mostrato fin troppo della loro vita privata e di quella dei loro figli.