Beatrice Valli è preoccupata per le condizioni della piccola Azzurra, e ha confessato ai fan cosa le avrebbero detto i medici.

Beatrice Valli è da poco diventata mamma della sua terza figlia, la piccola Azzurra. Durante una visita di controllo il medico le avrebbe detto che la piccola avrebbe un problema alla lingua e l’influencer non ha potuto nascondere la sua preoccupazione.

Beatrice Valli: il problema della figlia

Azzurra Fantini è nata il 13 maggio, e Beatrice Valli non ha smesso per un secondo di aggiornare i suoi fan sulle condizioni della bambina. Per fortuna il parto – nonostante l’emergenza Coronavirus – è andato per il meglio, e mamma e piccola starebbero bene. Durante la prima visita di controllo la dottoressa avrebbe però avvisato l’influencer di un problema alla lingua della bambina, molto comune in tanti neonati e che però non ha mancato di preoccupare Beatrice Valli. L’influencer a tal proposito ha confessato: “Mi hanno detto che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta. Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”, ha dichiarato l’influencer.

Il piccolo intervento alla lingua della bambina dovrà essere fatto entro le prossime due settimane, ma per il momento Beatrice sembra essere più tranquilla.





Ad attenderla a casa dopo la nascita della sua bambina c’erano già i suoi due bambini, Alessandro e Bianca, mentre le sorelle Eleonora e Ludovica non vedrebbero l’ora di poter finalmente conoscere la loro terza nipotina. L’influencer ha anche scherzato via social con Marco Fantini, e si è detta pronta per un quarto figlio.