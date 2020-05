Beatrice Valli è diventata mamma di Azzurra, seconda figlia con Marco Fantini dopo Alessandro, nato da una precedente relazione

Beatrice Valli è diventata di nuovo mamma della piccola Azzurra, nata dalla relazione con Marco Fantini. La coppia si era conosciuta negli studi di Uomini e Donne e oggi ha dato la splendida la notizia su Instagram. Beatrice, già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione, e di Bianca, prima figlia della coppia, ha così informato i fan sugli sviluppi della sua gravidanza. All’una di notte del 12 maggio 2020 le si sono rotte le acque, ma ha voluto aspettare qualche ora prima di andare in ospedale insieme al compagno.

Visualizza questo post su Instagram Azzurra fantini 🦋 13-05-2020 #mylife Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 12 Mag 2020 alle ore 10:21 PDT

Beatrice Valli ha vissuto la sua terza gravidanza a stretto contatto con i follower. L’ex concorrente del noto dating show mariano ha infatti aggiornato costantemente i suoi ammiratori sul proprio stato di salute. Lo scorso aprile si era recata in ospedale per un controllo, perché non si sentiva particolarmente bene.

Così poi, in una serie di Instagram Stories dello scorso dicembre, aveva parlato della sua gestazione come quella più complicata fra le tre vissute.

Beatrice Valli, mamma per la terza volta

Beatrice e Marco Fantini, come detto, si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2013, dove lui era il tronista e lei la corteggiatrice. Il giovane la scelse su tutte per frequentarla al di fuori del programma di Maria De Filippi. Se tra loro non sono certo mancati momenti di crisi, la coppia è però sempre riuscita a trovare un punto di incontro. Oggi Marco è super innamorato della bella Beatrice e insieme attendono solamente l’attenuazione dell’emergenza Coronavirus per convolare a nozze.