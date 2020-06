Il Coronavirus non arresta la sua corsa a Pechino dove la paura di una nuova ondata di contagi spinge il governo a diramare il lockdown.

Il Coronavirus a Pechino continua a far paura: altri dieci quartieri dell’area residenziale della capitale cinese sono stati dichiarati in ‘lockdown’, ovvero posti alla misura restrittiva della quarantena.





Si tratta di dieci aree residenziali differenti rispetto a quelle di sabato 13 giugno. A Pechino, infatti, i contagi da Coronavirus stanno aumentando con 36 nuovi casi segnalati solo nella giornata di domenica 14 giugno. Una situazione che allerta il governo cinese tanto da costringerlo a dichiarare alcune aree ‘zone rosse’.

Coronavirus, lockdown a Pechino

Il lockdown a Pechino prosegue proprio in virtù degli ultimi casi scoperti in un mercato all’ingrosso nel nordovest della capitale della Cina, nel distretto di Haidian; la scorsa settimana era già stato chiuso il gigantesco mercato di prodotti freschi di Xinfadi nel sud della metropoli cinese: 11 le aree residenziali messe in quarantena in quella zona.

Nella giornata di domenica 14 giugno sono stati 49 in totale i nuovi casi di Coronavirus in tutta la Cina, compresi i 36 della capitale. Inoltre, diversi governi locali del Paese sconsigliano ai loro residenti viaggi a Pechino. Tre dei nuovi casi sono stati registrati nella vicina provincia dello Hebei.



Gli altri 10, invece, sono a tutti gli effetti casi ‘importati’: a livello nazionale sono stati contati anche 18 casi senza sintomi, che il governo non include nelle sue statistiche totali. In totale la Cina ha contato ufficialmente dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus oltre 83.000 casi, di cui 4.634 mortali.