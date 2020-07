Dramma in Brasile: un labrador 'geloso' uccide due gemelle di soli 26 giorni. Non aveva mai dato segni di violenza.

Quando ci sono dei nuovi arrivi in famiglia spesso si deve fare i conti con la gelosia di qualcuno che prima, magari, riceveva maggiori attenzioni da mamma e papà. Solitamente questo è il caso di un fratello maggiore che deve fare i conti con un neonato.

Ma quanto accaduto in Brasile, lo scorso 23 giugno, lascia tutti attoniti e senza parole: un labrador, accecato dalla gelosia, uccide due gemelline appena arrivate in casa.

Anne e Analù, questi i nomi delle due piccoline, sono nate premature. Solo 26 giorni: tanto hanno vissuto, un lasso di tempo che per il cane di famiglia – un labrador che fino a quel momento non aveva mai dato segni di violenza – è stato oltremodo sufficiente: l’animale ha approfittato di un attimo di distrazione della madre per poter azzannare le due neonate e ucciderle.

Brasile, labrador uccide gemelle neonate

A nulla è valso il pronto intervento di un vicino di casa della famiglia vittima dell’incidente: le ferite riportate dalle due neonate non hanno lasciato scampo. Il dramma si è consumato a Piripà, un Comune sito a Nord dello Stato di Bahia, in Brasile.

La famiglia, oltre al labrador, ha anche un altro cane che però non ha mai dato segni di violenza né di gelosia per l’arrivo delle due gemelline. Non è ancora chiaro cosa sia successo, invece, all’animale dopo l’attacco. Sul caso indaga la polizia brasiliana. “Speriamo che i genitori non cadano in depressione – commentano i vicini di Elain e Regais – è un dolore troppo grande. Gli saremo vicini in ogni modo possibile”.