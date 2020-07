Bill Gates ha affermato nuovamente l'importanza di una equa distribuzione a livello mondiale per i più bisognosi del vaccino contro il coronavirus.

In occasione di una conferenza virtuale organizzata dalla International Aids Society, Bill Gates ha dichirato che il vaccino contro il coronavirus spetterà ai più bisognosi e non al miglior offerente. Il presidente di Microsoft invita all’equa distribuzione tutti i leader mondiali.

A gennaio Gates aveva stanziato oltre 10 miloni in Cina e Africa per supportare il persoanle sanitario.

Bill Gates: “Vaccino non al miglior offerente”

Il fondatore di Microsoft e grande filantropo Bill Gates è tornato a parlare della situazione coronavirus, riportando in auge la questione della distribuzione del vaccino.

Intervenuto a una conferenza organizzata dalla International Aids Society, Gates ha così dichiarato: “Se lasciamo che medicine e vaccini vadano al miglior offerente, avremo una pandemia più lunga, più ingiusta e mortale“.

“Abbiamo bisogno di leader che prendano queste difficili decisioni sulla distribuzione basandole sull’equità, non su fattori guidati dal mercato“. Ha poi aggiunto, ricordando il Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria creato da lui stesso per rendere tutte le medicine accessibili.



Prima di tutti

Già a gennaio Bill Gates si era mosso prima di tutti, captando per primo il pericolo imminente a livello globale. Quando il virus ha iniziato a diffondersi in Cina e Africa, la Bill& Melinda Gates Foundation ha stanziato più di 10 milioni di dollari per aiutare il personale sanitario.

La sua verve solidale quasi improvvisa ha fatto scattare l’allarme in molti complottisti che hanno teorizzato un possibile collegamento tra la pandemia e il plurimilionario americano.

Per Gates però parlano i fatti, visto che al momento è il finanziatore privato più importante dell‘OMS. Per buona pace di dietrologi e complottisti mondiali.