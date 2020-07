Il dramma durante il banchetto del suo matrimonio: sposa muore a causa di uno shock anafilattico.

Doveva essere il suo grande giorno, ma si è trasformata nel più grande incubo: una donna, al suo matrimonio, è morta improvvisamente. Si è rivelato fatale, per una sposa russa, uno shock anafilattico causato dalla presenza di noci nel cibo portato al tavolo durante il banchetto di nozze.

La giovane sposa, Alexandra Erokhova, 25 anni, muore a causa di uno shock anafilattico all’interno del Palazzo Tsaritsyno, a Mosca, realizzato in onore di Caterina La Grande, durante il suo matrimonio.





Sposa muore per shock anafilattico al suo matrimonio

Secondo quanto riferiscono i media locali, pare che la donna abbia mangiato un dolce contenente le noci subito dopo il pranzo di nozze. Gli ospiti sono accorsi subito in suo aiuto quando hanno notato che la giovane stava soffocando al tavolo ma a nulla sono valsi i soccorsi: la donna è spirata via nel giorno del suo matrimonio.

Gli inquirenti stanno indagando per capire se la coppia abbia o meno informato il servizio di catering sull’allergia alle noci della giovane sposa.

La vittima, infatti, ne soffriva fin dall’infanzia e i familiari sono certi che i cuochi ne fossero a conoscenza: Alexandra si era, inoltre, laureata da poco in Management e Finanza a Mosca. La polizia intende indagare sulla tragedia.

Per quanto concerne l’allergia alle noci, secondo i dati scientifici diffusi nel mondo i casi, negli ultimi dieci anni, sono in continuo aumento e per questo i medici consigliano sempre a chi ne soffra di portare con sé antistaminici e tutto il materiale adatto a evitare uno shock anafilattico che può diventare fatale: come nel caso della giovane sposa morta nel giorno del suo matrimonio.