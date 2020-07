La Francia sta valutando di chiudere i confini con la Spagna qualora i casi di coronavirus in Catalogna dovessero continuare ad aumentare.

Il massiccio aumento dei contagi di coronavirus in Spagna, in particolare in Catalogna, ha spinto il premier della Francia Jean Castex a valutare la chiusura dei confini per evitare eventuali casi di importazione.

Coronavirus in Spagna: chiusura confini con Francia

“La stiamo monitorando molto attentamente, qui in particolare, perché è un argomento reale che dobbiamo anche discutere con le autorità spagnole“, ha affermato Castex durante una visita nel dipartimento di confine dei Pirenei orientali, nel Sud-Ovest del paese, in merito alla situazione spagnola.

L’apertura della frontiera tra Francia e Spagna è avvenuta il 21 giugno, dopo tre mesi di rigoroso contenimento da parte spagnola per arginare la pandemia.

A distanza di quasi un mese però il repentino aumento dei contagi in terra catalana preoccupa l’Europa che potrebbe ricorrere a misure di restrizione.

Nella sola giornata di sabato 18 luglio 2020 i positivi riscontrati sono stati oltre 1.200, la maggior parte dei quali localizzati nell’area intorno a Barcellona. Il giorno prima le autorità locali avevano raccomandato i residenti della città di rimanere in casa e ridurre al minimo gli spostamenti.

Non escludendo comunque di passare dalla raccomandazione all’imposizione come durante i mesi caldi della pandemia.

L’altra richiesta ai quattro milioni di residenti della città è stata quella di non recarsi presso le proprie seconde case. Il governo ha poi nuovamente chiuso cinema, teatri e discoteche e vietato le riunioni con più di dieci persone, sia pubbliche che private, per due settimane.