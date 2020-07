Esplode ristorante in Giappone, per una sospetta fuoriuscita di gas. Un morto e diciassette feriti nel bilancio dell'incidente.

Esplode ristorante in Giappone, la struttura completamente distrutta a causa dell’incidente. Nel bilancio ci sono 17 feriti e un morto secondo quando riportato dai media locali. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, giovedì 30 luglio 2020.

Giappone, esplode ristorante

Presso un ristorante di Koriyama, Fukushima, c’è stata un’enorme esplosione attorno alle 9 di mattina. In base ad alcune indiscrezioni, la causa potrebbe essere una perdita di gas nel locale ma non vi sono ancora certezze in merito. Alcuni curiosi hanno fotografato ciò che rimane dopo l’incidente: una struttura metallica e niente più, quando poco prima era l’hot-pot Onyasai.

I danni si sono espansi anche agli uffici e case adiacenti il ristorante, tra i feriti ci sono infatti anche due impiegati di banca e due loro clienti.

Alcuni giornali giapponesi riportano che il locale stava subendo alcuni lavori di ristrutturazione, che sarebbero dovuti finire venerdì 31 giugno 2020.

Una grossa nuvola di fumo

“Non mi era mai capitato di assistere ad un’esplosione di queste dimensioni”, ha dichiarato un impiegato bancario a Kyodo News, “Ho sentito una scossa fortissima”. Dal luogo si è poi alzata un’impressionante nuvola di fumo bianco mentre i soccorsi e le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca di feriti e superstiti tra le macerie del ristorante.

I proprietari dell’Onyasai hanno espresso la loro vicinanza alla vittima dell’incidente e a tutti i feriti, nonché loro famiglie. Ora le Autorità investigheranno per scoprire la reale causa della gigantesca esplosione, per la quale ci sarà poi da attribuire o meno la colpa a livello legale.