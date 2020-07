Le condizioni di Michelle Bolsonaro, moglie del presidente del Brasile, risultata positiva al Covid.

La pandemia in Brasile continua a tenere ritmi preoccupanti: cresce il dato di contagi e morti; come se non bastasse, il Covid sembra colpire anche i piani alti della presidenza sudamericana. Infatti, dopo la notizia della positività di Jair Bolsonaro – ché adesso sta bene -, è arrivata la notizia che vuole la moglie del Presidente positiva al tampone.

Tutto ciò mentre in Brasile si continuano a registrare numeri alquanto preoccupanti sul Coronavirus: secondo il bollettino di giovedì 30 luglio sono +57.837 i nuovi casi di contagio da Covid-19 con ben 1.129 morti.





Covid, positiva la moglie di Bolsonaro

Dunque, Michelle Bolsonaro, moglie del presidente brasiliano, è risultata positiva giovedì 30 luglio al test per riscontrare la presenza di Covid. A comunicarlo la presidenza del Brasile che parla di buone condizioni di salute e l’impegno a seguire tutti i protocolli stabiliti in questa particolare situazione: “La first lady è seguita dall’equipe medica della Presidenza della Repubblica”. Bolsonaro, invece, è guarito sabato 24 luglio dopo aver avuto l’esito negativo del test.



La moglie adesso dovrà restare in isolamento in un’area del Palazzo Alvorada, residenza del presidente, senza avere contatti con le sue due figlie Laura e Leticia. Nella giornata di mercoledì 29 luglio, Michelle Bolsonaro ha partecipato a una cerimonia al Palazzo Planalto, sede del governo, durante la quale ha avuto contatti con le ministre Tereza Cristina (Agricoltura) e Damares Alves (Donna).