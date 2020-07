Jair Bolsonaro è guarito dal Coronavirus, lo ha annunciato lui stesso con un tweet: "Buongiorno a tutti, il test per Sars-Cov 2 è negativo".

Jair Bolsonaro è guarito dal Coronavirus, secondo quanto da lui diffuso su Twitter. Il presidente del Brasile ha pubblicato una fotografia, nella quale viene ritratto seduto su di una sedia, con in mano il test per la diagnosi del Sars-Cov 2.

Bolsonaro guarito dal Coronavirus

Nella didascalia della foto pubblicata da Bolsonaro sul suo account ufficiale Twitter, si legge: “Buongiorno a tutti. Test per Sars-Cov 2: negativo”. Il presidente si mostra in ottima forma e molto sorridente, mentre alza un pollice in un gesto positivo.

– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Nonostante la sua dichiarazione pubblica sui social network, sarà necessario l’esito di un secondo test affinché il presidente del Brasile possa essere, ufficialmente, considerato “Covid free”. Fino al 15 luglio 2020, infatti, era sempre risultato positivo ai tamponi anche se aveva dichiarato di stare bene e non avere febbre dal 6 luglio.

“Sto già meglio, niente più febbre, sto solo prendendo l’Idrossiclorochina per prudenza”, aveva dichiarato.





Bolsonaro si è curato con l’Idrossiclorochina

Nella sua residenza di Palacio da Alvorada, Jair Bolsonaro ha seguito una terapia a base di Idrossiclorochina, principio attivo che sembrerebbe “curare” i sintomi gravi del Coronavirus e che lui stesso ha suggerito come terapia ufficiale nel Paese.

Alcuni studi scientifici, però, smentiscono fermamente gli effetti benefici di questa cura, da sempre utilizzata per il trattamento dei pazienti affetti da malaria, nei confronti della pandemia.