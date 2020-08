Aumentano i contagi in Spagna: 288.522 contagiati e 28.445 morti. La politica svizzera chiede che il paese sia aggiunto alla lista dell'UFSP.

I contagi da Covid-19 stanno aumentando in Spagna. Il paese potrebbe essere aggiunto all’elenco degli stati ad alto rischio che viene stilata in maniera periodica dall’UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). Vi è inoltre preoccupazione per chi rientra in Svizzera, data la situazione.

Secondo quanto reso noto dalla Johns Hopkins University, la Spagna conta attualmente 288.522 contagiati e 28.445 morti. Il paese, come è risaputo, è una meta ambita dai turisti provenienti dalla Svizzera e questo preoccupa i politici elvetici. 20minuten fa sapere come da sinistra a destra si richiede al momento un rapido inserimento della Spagna nei paesi con obbligo di quarantena e che anche coloro che facciano rientro da tale paese vengano messi in isolamento.

Aumento di contagi in Spagna: Svizzera preoccupata

La consigliera nazionale PS Yvonne Feri ha dichiarato: “I numeri sono aumentati in modo allarmante negli ultimi giorni. Ora dobbiamo fare tutto il possibile per fermare questo sviluppo”. A confermare la situazione l’esponente PPD Ruth Humbel: “È chiaro che la Spagna debba essere nella lista”.

Secondo Humbel l’inserimento dovrebbe essere effettuato subito. Sapendo quale sia il rischio di contagio anche da parte di un solo positivo, non bisognerebbe esitare in tal caso. Questo è il pensiero comune dal punto di vista politico.





Le dichiarazioni di Erich Ettlin

Erich Ettlin (PPD), vicepresidente della commissione della sicurezza sociale e della sanità degli stati ha dichiarato: “Sarebbe incomprensibile se l’UFSP non aggiungesse la Spagna alla lista ora”. In effetti, adesso i valori limite per definire la pericolosità di una nazione sono stati definiti.