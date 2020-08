Secondo una nota della Farnesina ci sarebbe anche una donna italiana tra le vittime dell'esplosione del porto di Beirut dello scorso 4 agosto.

Secondo una nota della Farnesina ci sarebbe anche una donna italiana di 92 anni tra le vittime dell’esplosione del porto di Beirut avvenuta lo scorso 4 agosto. Complessivamente sono invece dieci i nostri connazionali rimasti feriti in modo lieve nella deflagrazione che ha sconvolto la capitale libanese.

I funzionari del ministero degli Esteri stanno da giorni monitorando con attenzione la situazione nel paese mediorientale assieme all’ambasciata d’Italia a Beirut.



Esplosione Beirut, morta una donna italiana

Al momento non sono noti ulteriori dettagli in merito alla donna italiana deceduta a seguito dell’esplosione nel porto di Beirut, se non che la 92enne fosse residente nella capitale libanese.

Con essa sale a 137 il numero delle vittime della deflagrazione, che ha devastato un’area di circa quattro chilometri quadrati intorno alla zona portuale e provocato oltre 5mila feriti.

Drammatica anche la situazione dal lato sanitario, con le autorità che sono state costrette a chiudere per inagibilità ben tre ospedali della capitale, mentre altri due hanno subito una notevole perdita di posti letto a causa dei danni causati dall’esplosione.





Gli aiuti sanitari da tutto il mondo

Proprio a seguito delle difficili condizioni in cui versano le strutture della città libanese sono partiti nelle ultime ore aiuti umanitari da tutto il mondo: compresa l’Italia, come confermato anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella giornata del 6 agosto: “Stamattina è partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi un volo umanitario diretto a Beirut – organizzato dal ministero degli Affari Esteri, insieme al Dipartimento della Protezione Civile e al Comando Operativo del vertice Interforze – con un carico di circa 8,5 tonnellate di materiale sanitario messo a disposizione dalla Cooperazione Italiana”.