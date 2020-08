Sono sconvolgenti le immagini registrate da un padre che mostrano la sala parto di un ospedale di Beirut venire travolta dall’esplosione verificatasi nella zona del porto cittadino. Fortunatamente la sua compagna che stava dando alla luce il figlio e quest’ultimo non sono rimasti lesi e George è nato sano e salvo.

Dal video si vede chiaramente come l’onda d’urto spazzi via tutte le attrezzature mediche, riduca i vetri in frantumi e faccia tremare le pareti. Il tutto mentre all’interno si trovava una donna entrata in travaglio poco prima delle due deflagrazioni che hanno causato un bilancio di oltre 130 morti e 4.000 feriti.

La calma e la pazienza dei medici e la loro capacità di far partorire la donna anche senza le attrezzature necessarie hanno fatto sì che il piccolo nascesse sano e salvo nonostante il difficile momento.

The devastating explosion that rocked Beirut shook a delivery room and shattered the windows as a woman prepared to give birth to her son while her husband filmed. Despite the deadly blast, doctors and staff successfully and safely delivered the baby boy. https://t.co/o1My9djO3C pic.twitter.com/3rV7RXc44b

— ABC News (@ABC) August 6, 2020