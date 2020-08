Le temperature di questo periodo sono da record. In Francia si è toccata la soglia dei 40 gradi, In Germania si parla di una temperatura di 38 gradi.

Allarme Caldo in Francia e Germania grazie alle temperature da record di questi giorni. Si parla di 40 gradi per il territorio francese, mentre in Germania ci si va vicino toccando quota 38 gradi. Si tratta di temperature eccezionali, che purtroppo simboleggiano lo scioglimento dei ghiacciai che da anni avviene a causa dell’effetto serra e che sicuramente dureranno tutto il weekend.

Si tratta di un caldo annunciato un po’ ovunque in Europa. Solo la settimana scorsa le temperature nella penisola italiana avevano superato i 40 gradi toccando quota 42 al sud e sulle isole.

Allarme caldo in Francia record

Secondo quanto dichiarato da Meteo-France, il caldo di questi giorni in territorio francese è a dir poco eccezionale. La temperatura infatti, ha raggiunto quota 40 gradi, un record che è stato superato soltanto due volte nella storia contemporanea.

Una volta negli anni ‘60 e l’ultima negli anni 70. Si tratta in definitiva di un caldo anomalo che i servizi meteorologici lo hanno definito tropicale e simbolo di tutti quegli sconvolgimenti climatici che si stanno mettendo in atto a causa dell’effetto serra ed in particolare dello scioglimento dei ghiacciai. Prima di quest’anno le temperature avevano provato altre due volte a raggiungere la soglia dei 40 gradi. Nel 2008 e nel 2019, estendendosi sempre di più anche verso il nord del Paese.

Germania, temperatura a 38 gradi

Non meno preoccupante è la situazione in Germania, che sta facendo registrare una temperatura in buona parte del Paese di 38 gradi. Si tratta di temperature alle quali i tedeschi non erano preparati ad affrontare e che si stanno diffondendo specialmente verso Ovest.