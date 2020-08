A partire dal 15 agosto, in Gran Bretagna, sono entrate in vigore le leggi sulla quarantena per chi proviene dalla Francia. Rientrati in 30mila.

Alle ore 4.00 del 15 agosto 2020, in Gran Bretagna sono entrate in vigore le nuove leggi sulla quarantena per chi proviene dalla Francia e dall’Olanda. In particolare, a causa del grande aumento dei positivi al Coronavirus, sono appena rientrati dalla Francia, circa 30.000 Inglesi proprio per evitare la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’Eurotunnel, data l’eccezionalità dell’evento, ha dovuto incrementare di molto il suo servizio aggiungendo ben 22 treni. il CEO della Getlink, la società che gestisce l’Eurotunnel ha parlato di grande successo dell’operazione.

Coronavirus, maxi rientro di inglesi dalla Francia

La quarantena, non è prevista solo per chi proviene dalla Francia, ma anche da Olanda, Malta e Monaco. In precedenza erano già incluse Spagna, Belgio, Andorra e Bahamas.

La misura presa da Londra, ha suscitato dispiacere nei confronti del Governo Francese, che ha dichiarato che provvederà a prendere una misura reciproca.

In questi giorni, si stimano circa 500.000 turisti Britannici in vacanza in Francia, Un numero non da poco se si pensa che i nuovi contagi in Francia stanno crescendo rapidamente.

La situazione in Italia

L’aumento di contagi da Coronavirus che sta riprendendo quota sia in Europa che nel resto del mondo, ha fatto suonare un campanello d’allarme anche in Italia. Alla luce dell’aumento di contagi di persone rientrate da paesi come Grecia, Malta o ancora la Croazia, già da qualche giorno, sono previsti tamponi obbligatori per chi rientra da questi paesi. Si tratta in definitiva di un problema non da poco, che se non viene arginato nel modo corretto, rischia di far ricadere di nuovo lo spettro del lockdown.