Su Zoom, coppia sorpresa in intimità. Accade in Brasile, durante un'importante videoconferenza tenuta dal consiglio comunale.

In Brasile una coppia finisce su Zoom, in piena videoconferenza, mentre si gode la propria intimità a letto. La figuraccia è avvenuta durante una riunione del consiglio comunale di Rio de Janeiro, con il comitato per i diritti di bambini e adolescenti.





Brasile, coppia a letto su Zoom

Oggetto dell’importante meeting brasiliano, discutere sul come garantire cibo e prima necessità ai ragazzi durante la pandemia Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il Paese. A riportare l’imbarazzante fatto, il quotidiano locale Metropoles.

Il presidente Leonel Brizola, membro del partito Socialista locale, ha avviato la riunione alle 10 di mattina, notando qualcosa di strano. Si era infatti collegata una coppia che, sicuramente per una svista, aveva dimenticato la telecamera del computer accesa. I due erano completamente nudi, a letto, e stavano passando la mattinata in modo “alternativo” senza rendersi conto di essere in diretta davanti a tutti i partecipanti.

Le scuse di Leonel Brizola

Tutti, ovviamente, hanno notato la scena, ma nessuno è intervenuto e la riunione è andata avanti così, per 4 ore, con i partecipanti che ignoravano completamente la coppia intenta a farsi i propri affari. Brizola, dopo aver concluso la videoconferenza, si è scusato pubblicamente per l’accaduto e soprattutto perché sembra che il gesto abbia messo in secondo piano l’importanza della reale discussione comunale. “Non appena abbiamo notato cosa stava succedendo, abbiamo subito chiesto alle persone che controllano l’audio e il video dei partecipanti di toglierlo dal feed”, ha dichiarato, rammaricandosi per l’imbarazzante avvenimento e per la notizia che ha fatto il giro del mondo.