Michelle Obama alla convention democratica chiede di mandare via il presidente Trump.

Michelle Obama non era mai stata così dura nei confronti del presidente Trump, ma questa volta ha deciso di fare un appello al popolo per mandarlo via. L’ex first lady ha descritto il presidente come un uomo privo di competenza, carattere e decenza, mostrandosi furiosa durante la convention democratica di Milwaukee, che è stata per la prima volta interamente virtuale per rispettare le regole anti-covid.

“Trump è il presidente sbagliato per gli Stati Uniti d’America” ha dichiarato lady Obama, che soffre di una forma di depressione.

Le parole di Michelle Obama

Michelle Obama ha voluto dimostrare che lei e il marito Barack sono in corsa fino all’ultimo momento di queste elezioni per sostenere Joe Biden. “Ovunque guardiamo a questa Casa Bianca per cercare qualche leadership o consolazione o qualsiasi parvenza di fermezza, quello che otteniamo è caos, divisioni e una totale carenza di empatia” ha spiegato l’ex first lady, sottolineando che secondo lei Trump è in una situazione più grande di lui, che non è in grado di gestire.

“Se pensate che le cose non possono peggiorare, credetemi, non è vero a meno che non facciamo un cambiamento in queste elezioni. Se abbiamo una speranza di finire questo caos, dobbiamo fare il possibile per votare Joe Biden” ha aggiunto Michelle Obama. “Conosco Joe. È stato un magnifico vicepresidente. Sa cosa serve per salvare l’economia, battere la pandemia e guidare il paese. È un uomo profondamente perbene, che sa ascoltare, che dirà la verità e che crede nella scienza” ha spiegato, continuando a sostenere Biden.





Michelle Obama ha denunciato che stanno facendo di tutto per ostacolare il voto, per cui ha lanciato un appello a votare in qualsiasi modo. Anche Bernie Sanders ha tuonato contro Donald Trump, spendendo parole molto pesanti. “Come Nerone che suonava mentre Roma bruciava.

Lui invece gioca a golf durante la pandemia” ha sottolineato. Anche Sanders ha deciso di esprimere il suo sostegno a Biden, così come John Kasich, ex governatore repubblicano dell’Ohio ed ex candidato presidenziale. “Possiamo costruire ponti ma non perdere di vista i nostri valori. È importante ricordare che Kasich è un antiabortista” ha dichiarato la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, irritata dalla presenza di Kasich alla convention. Molti altri personaggi si sono esposti contro il presidente Donald Trump, ma Michelle Obama è stata quella più esauriente.