Kim Jong-Un è riapparso in pubblico durante una riunione del Politburo allargato per discutere dell'emergenza Covid e del tifone Bavi.

Negli ultimi giorni, tutti i principali tabloid e agenzie internazionali erano convinti del fatto che il leader nordcoreano fosse ormai in coma. Stando ad alcune informazioni, infatti, sembrava proprio che il leader della Nord Corea avesse ceduto gran parte dei suoi poteri alla sorella.

Adesso, però, la situazione sembra essere completamente cambiata. Kim Jong-Un, infatti, è riapparso in pubblico. Lo ha fatto in occasione di una riunione del Politburo allargato. Nell’occasione ci si è riuniti per affrontare il problema sanitario ed economico dovuto all’epidemia di Covid-19. Altro grande problema della Nord Corea è anche l’arrivo del potente tifone Bavi. Le notizie apparse sui media, dunque, sembrerebbero essere prive di fondamento. Kim ha guidato personalmente, lo scorso martedì 25 agosto 2020, la riunione valutando: “Le lacune nel lavoro anti-epidemico sul virus maligno”.





Kim Jong-Un riappare in pubblico

Kim Jong-Un (che già in passato è stato dato per morente) è apparso in una foto scattata dall’agenzia Kcna. Sta presiedendo il Politburo ed appare con una sigaretta in mano. Come alcune indiscrezioni riportano, il leader della Corea, ha lamentato “difetti” e “carenze” non specificati nella risposta del Paese al coronavirus e ha esortato i funzionari a correggerli rapidamente.

Kim si è poi concentrato sui preparativi per limitare il più possibile i danni del tifone Bavi, che dovrebbe colpire la Corea del Nord giovedì mattina. Insomma, le cose in Nord Corea, almeno per il momento, non cambiano. Kim rimane saldo alla guida del suo Paese.