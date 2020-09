La signora Elaine Thompson vinse tre milioni di euro al lotto, ma nonostante il trascorrere degli anni continua a condurre una vita moderata.

Quando era molto più giovane, la signora Elaine Thompson (64 anni oggi) residente nel Tyneside (a nord dell’Inghilterra) vinse la cifra di 3 milioni di euro al lotto. Tuttavia, a diversi anni di distanza, la sua vita non è cambiata affatto.

Al giorno d’oggi, la donna continua a svolgere il suo lavoro di commessa in un supermarket. Non ha mai sperperato i suoi soldi in acquisti futili o capricci di lusso. Come informa il Messaggero, la signora Thompson è l’esempio di come una persona, pur divenendo ricca in pochissimo tempo, possa mantenere il sangue freddo e condurre la sua vita di sempre.

Vinse al lotto, ma la sua vita è la stessa

Nonostante la fortunata vincita di tre milioni di euro al lotto, la vita di Elaine Thompson non è cambiata. La donna continua a essere una commessa presso un supermercato della catena Marks & Spencer. La signora ha dichiarato: “È importante che i bambini ti vedano lavorare duramente e sappiano che dalla vita non arriva nulla se non lavori duro per ottenerlo”. Una lezione di vita.

Ha voluto comunque togliersi qualche sfizio

Tuttavia, qualche sfizio Elaine Thompson ha voluto toglierselo, come ad esempio: “Una macchina nuova, una normalissima Ford Fiesta e, con un po’ più di brio, tre cavalli da corsa”. Con i soldi della vincita, Elaine e suo marito sono andati anche in vacanza a Las Vegas (forse per tentare ancora la fortuna) e hanno aiutato i due figli ad acquistare una casa. Alla fine, come la stessa protagonista della storia ha spiegato: “È tutta una questione di equilibrio”.