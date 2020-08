Vincita milionaria in provincia di Como, al momento è sconosciuta l'identità del fortunato giocatore.

Un anonimo ha vinto un milione di euro a Guanzate (Como). Tuttavia, al momento è sconosciuta l’identità del fortunato giocatore e dove abiti. Fatto sta che, la dea bendata ha deciso di sostenerlo, tramite un ricco bottino che consentirebbe al nostro mister X di vivere di rendita per tutta la vita.

È successo in data 24 agosto presso il bar Ok di Guanzate in piazza Partigiani. L’anonimo giocatore ha puntato qualche spicciolo vincendo un milione. L’uomo risulta essere uno dei partecipanti del concorso Million Day, un gioco con estrazione serale alle 19, consistente nello scegliere cinque numeri su 55. In questo modo, il fortunato è riuscito a vincere un milione di euro.

È successo presso il bar Ok sito in piazza Partigiani. I titolari della ricevitoria hanno detto di essere molto contenti. Tuttavia, non rammentano chi possa essere stato il fortunato vincitore, che è riuscito a portarsi a casa il ricco bottino. Ciò che tutti sperano in paese è che la somma cospicua sia andata a una persona che ne abbia realmente bisogno.

Gli auguri della titolare

Ad accorgersi della vittoria è stata la titolare del bar, Barbara Dominioni. La donna, tuttavia, non ricorda chi abbia giocato la schedina presentante i numeri fortunati. Queste le dichiarazioni della donna rivolgendosi al fortunato anonimo: “Gli auguriamo tanta felicità, speriamo si tratti di una persona che ha bisogno di questi soldi”.