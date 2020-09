Una scossa di terremoto di 6,5 gradi della scala Richter è stata avvertita al largo delle coste del Cile, con epicentro 45 chilometri da Ovalle.

Allarme in Cile dove nella giornata del 5 settembre una scossa di terremoto di 6,5 gradi della scala Richter è stata avvertita al largo delle costa centrale del paese, con epicentro 45 chilometri a nordovest della città di Ovalle. Come riportato anche dai sismologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del sisma era situato a una profondità di venti chilometri, ma per il momento sembrerebbe non aver provocato particolari danni a cose o persone.





Terremoto in Cile

La scossa è stata registrata intorno alle ore 22:16 locali (le 3:16 del 6 settembre in Italia) e secondo il servizio idrografico e oceanografico della marina cilena le caratteristiche del terremoto hanno rappresentato una minaccia di tsunami per la costa.

Per il momento l’ufficio nazionale di emergenza del Cile ha affermato che non vi sono state segnalazioni di feriti o danni.

È già la seconda volta in questa settimana che il Cile viene colpito da una scossa di terremoto superiore al sesto grado della scala Richter.

Nella giornata di martedì 1° settembre un sisma di magnitudo 6,8 aveva infatti interessato la cosa settentrionale del paese, anche in questo caso fortunatamente senza riportare danni o feriti.

Scossa di magnitudo 6,4 a Vanuatu

Poche ore dopo il sisma cileno un’altra scossa di terremoto è stata registrata dall’altra parte del mondo, nell’arcipelago oceaniano di Vanuatu.

In questo caso l’epicentro del sisma era situato nei pressi della capitale Port-Vila, mentre l’epicentro è stato registrato a circa 8 chilometri di profondità nel sottosuolo.