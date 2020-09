Un terremoto di 5,1 gradi della scala Richter ha colpito il nord dell'Iran nella notte tra il 6 e il 7 settembre, causando più di 30 feriti.

Paura in Iran, dove nella notte tra il 6 e il 7 settembre un terremoto di 5,1 gradi della scala Richter ha colpito il nord del paese provocando almeno 34 feriti. Il sisma è stato registrato nei pressi della città di Ramian, nella provincia del Golestan, e secondo le autorità locali è stato avvertito distintamente dalla popolazione tanto che decine di persone si sono riversate nelle strade prese dal panico.





Terremoto di 5,1 gradi in Iran

Secondo i sismologi del Centro Sismologico dell’Università di Teheran l’evento tellurico sarebbe avvenuto poco dopo le due di notte ora locale, con un ipocentro identificato a circa nove chilometri di profondità nel sottosuolo.

Il portavoce del dipartimento per le emergenze Mojtaba Khaledi ha affermato che sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso che hanno provveduto ad assistere 34 persone rimaste ferite nel sisma.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.1 in Northern Iran 41 min ago pic.twitter.com/M4a2pEDmJK — EMSC (@LastQuake) September 6, 2020

Al momento sono stati riportati numerosi crolli di abitazioni nella città di Ramian, epicentro del terremoto, anche se fortunatamente non sembrano esserci stati decessi riconducibili al sisma.

La provincia del Golestan corrisponde a una zona dell’Iran soggetta a forte rischio sismico e già in passato diversi eventi tellurici avevano provocato feriti e vittime. Secondo il professore di sismologia ingegneristica Mehdi Zare tutto l’Iran sarebbe in generale molto vulnerabile dal punto di vista sismico, con vanta il triste primato del 6% delle vittime dei terremoti avvenuti in tutto il mondo durante il XX secolo.