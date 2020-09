La 52enne è stata prima picchiata e poi stuprata, il responsabile sarebbe un uomo di 30 anni.

Una donna di 52 anni è stata malmenata e violentata su una spiagga per nudisti. L’episodio è accaduto presso una baia di Bolnuevo a Mazarròn, nella regione della Murcia a sud della Spagna. È caccia all’aggressore. Il tutto sarebbe avvenuto mentre la vittima stava tranquillamente prendendo il sole in spiaggia.

Il fatto risale alle ore 12 circa dello scorso 29 agosto. La donna è stata condotta in ospedale, dove i medici hanno riscontrato diverse ferite sul corpo.

Spagna, donna violentata: si cerca l’aggressore

Si cerca l’aggressore che ha violentato una donna di 52 anni presso una spiaggia per nudisti in Spagna. Secondo le dichiarazioni della vittima, l’uomo l’avrebbe prima malmenata, per poi portarla su degli scogli dove l’avrebbe stuprata.

A prestare i primi soccorsi alla sventurata è stata una coppia di passaggio su quel lato della spiaggia. Ad aggredire la 52enne sarebbe stato un uomo di circa 30 anni, che è riuscito a scappare non prima di aver preso il cellulare e la borsetta.

Squillo violentata a Roma

Un altro presunto episodio di stupro ai danni di una donna è stato, purtroppo, registrato anche da noi. Per la precisione a Roma. La vittima sarebbe una squillo di 31 anni. Il suo aggressore l’avrebbe agganciata in via Salaria dove è solita prostituirsi. La donna avrebbe passato tre giorni da incubo venendo picchiata, insultata, violentata e imprigionata presso l’abitazione dell’aguzzino. Arrestato il 39enne Francesco Cirioni, proprietario dell’emittente Radio Zerosei e noto dj.

Cirioni è celebre a livello internazionale col suo nome d’arte: Franceschino. L’uomo è attualmente indagato per rapina, sequestro di persona e violenza sessuale aggravata.