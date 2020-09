Amazon è finito al centro delle polemiche a causa della vendita di un cappellino con una scritta razzista. Il colosso delle vendite ha subito rimosso il prodotto per correre ai ripari dalle critiche ricevute. L’articolo in questione era un cappello da baseball, in vendita per 13 sterline, con una scritta davvero inaccettabile ed esplicitamente razzista.

THIS IS NOT OK.@amazon why is this racist hat being sold on your site?

Are there no checks in place? This is honestly embarrassing. https://t.co/uoIwzDX5Tf pic.twitter.com/Jv1fVjVUgM

— Alexandra Wilson (@EssexBarrister) September 19, 2020