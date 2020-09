252 positivi all'Università di Lione: il focolaio di coronavirus blocca i corsi dell'ateneo.

In Francia l’emergenza coronavirus è esplosa, di nuovo, in maniera violenta e il numero dei nuovi positivi continua a crescere in maniera esponenziale con cifra mai toccate neanche durante il lockdown. C’è preoccupazione per un focolaio scoppiato in un’università, l’Ecole centrale di Lione, dove ben 252 studenti, su un totale di 513 sottoposti a tampone, è risultato positivo al nuovo virus.

Il caso zero di questa lunga catena viene collegato ad un festa avvenuta ad inizio dell’anno accademico. I primi contagi sono stati individuati il 7 settembre scorso, “sono stati isolati ed è stata istituita l’istruzione a distanza per gli studenti interessati durante il loro periodo di quarantena”, ha precisato sempre la direzione, secondo quanto riporta Le Figaro.

Coronavirus, focolaio all’Università di Lione

A ciò è seguita una seconda campagna di screening condotta il 16 e 17 settembre scorsi nel campus a Écully, che ha evidenziato un altro centinaio di positività e da cui è emerso che “la metà degli studenti che risultano positivi al test è asintomatica. L’altra metà mostra segni di influenza. Nessuno ha sviluppato una grave forma di infezione”, ha precisato la direzione. I contagiati rappresentano il 16,9% dei 1.490 studenti che frequentano il campus.

Un solo caso è stato invece registrato tra il personale amministrativo, dei docenti e dei ricercatori, su 120 soggetti testati. Tutte le lezioni in presenza sono sospese dall’11 settembre e fino al 25 settembre, ma la decisione potrebbe essere prorogata se la situazione non mostrasse segni di miglioramento.

La situazione in Francia resta molto delicata. I numeri parlano di più di 10mila casi giornalieri a cui segue anche un crescente numero di vittime, in totale 31.416 dall’inizio dell’epidemia.

Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%.