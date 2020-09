Una donna senza mascherina è stata colpita con un taser dalla polizia mentre guardava una partita di football in una scuola media dell’Ohio.

Alecia Kitts stava assistendo a una partita di football in una scuola media dell’Ohio: essendosi rifiutata di indossare la mascherina, la donna è stata colpita con il taser da un poliziotto.

Donna senza mascherina colpita con taser

Dopo le proteste per la morte di Breonna Taylor, negli Usa aumentano le tensioni con la polizia.

L’ultima vicenda riguarda una donna che è stata ammanettata con forza e colpita con un taser. Si tratta di Alecia Kitts, la mamma che mercoledì 23 settembre, assistendo a una partita di football, non ha indossato la mascherina. La donna soffre di asma: per questo motivo, tenere la mascherina per un tempo continuativo e prolungato, le causa problemi di respirazione. Il poliziotto che le si è avvicinato rimproverandola perché non stava rispettando le norme anti-Covid, tuttavia, non ha voluto sentire ragioni.

Nonostante le regole scolastiche prevedano l’uso della mascherina, la donna non la indossava: l’agente di polizia le si è avvicinato e, dopo aver cercato di ammanettarla, le ha dato una scarica elettrica con un teaser. Increduli e spaventati gli altri spettatori. Alcuni, infatti, si sono avvicinati per riportare alla calma la situazione. La donna gridava “non toccarmi” ed era comprensibilmente terrorizzata.

“La signora Kitts ha spiegato al responsabile delle politiche e agli amministratori che ha l’asma, ma l’hanno ignorata”, ha fatto sapere ai media locali l’avvocato Maurice A. Thompson. Quindi ha aggiunto: “Ovviamente era sola con i suoi figli, all’aperto, molto distante dagli altri spettatori. Così, non ha infranto nessuna legge dell’Ohio, nemmeno le direttive sanitarie del governatore su cui si basa la scuola”.

Justice for Alecia Kitts‼️ This is really upsetting me! I’m a Legal immigrant. I thought I came to USA not China‼️ pic.twitter.com/c7fdLmzSj4 — 🇺🇸🇮🇹Emy 4 Trump. 6%🇮🇹🇺🇸 (@EMastrro) September 25, 2020

La polizia di Logan ha informato che alla signora Kitts è stato chiesto di andarsene. Poi, non avendo rispettato gli ordini del poliziotto, è stata espulsa. Uno spettatore presente alla scena ha ripreso l’accaduto con il suo cellulare. Il video amatoriale ha fatto il giro del web. Nelle immagini si vede la donna scontrarsi con l’agente per quasi due minuti. Poi è stata ammanettata e colpita con il taser sulla spalla destra.

In seguito Alecia è stata portata fuori dalle gradinate.

“Non ha commesso alcun crimine”, ha ribadito il legale della donna. “Il distretto scolastico di Logan ha applicato erroneamente la legge e l’ha applicata in modo casuale e violento”, ha concluso.