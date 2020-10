Aumentano i casi coronavirus in Scozia e il governo decidere di bloccare sul nascere la diffusione del virus con un mini lockdown di due settimane.

Il coronavirus ha ripreso a circolare a grande ritmo e, con l’arrivo dell’autunno e delle consuete influenze stagionali, la situazione sembra complicarsi sempre di più. Sono molti gli stati europei in emergenza per l’aumento dei casi da SARS-CoV2 e altrettanti quelli che stanno cominciando a pensare ad interventi netti per arginare la diffusione del virus.

Tra questi c’è anche la Scozia che, come riportato dal Sun, dalle 18 di venerdì 9 settembre tornerà ad una stato di mini lockdown della durata di due settimane.

Coronavirus, la Scozia verso il mini lockdown

La decisione è stata presa dalle autorità scozzesi dopo che nella giornata di ieri, 5 ottobre, sono stati registrati 697 nuovi casi con zero decessi, ma con un aumento esponenziale del numero di ricoverati in ospedale.

Un rischio troppo alto per il governo scozzese che ha deciso di bloccare sul nascere l’insorgere di una ulteriore diffusione del virus.

In tutto il Regno Unito la situazione generale non è delle migliori. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.592 nuovi casi. I dati della Bbc parlano anche di 19 morti. Numeri molto alti e che purtroppo seguono un trend in crescita costante da settimane. Sempre nel Regno Unito è emerso inoltre che tra il 25 settembre e il 2 ottobre ben 16.000 nuovi casi non erano stati conteggiati nei dati ufficiali.