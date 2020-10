Per il presidente degli Usa Donald Trump, test e comizio in previsione nelle prossime ore. La sua volontà sarebbe quella di parlare alla Florida.

Donal Trump annuncia: “Test e comizio in vista”. Lo ha detto al canale televisivo americano Fox News, sebbene non sia ancora risultato negativo al Covid, per il quale si trova in quarantena.

Trump: previsti test e comizio

L’ipotesi e la volontà del presidente degli Stati Uniti è quella di farsi testare nuovamente per il Coronavirus, nonché organizzare un comizio elettorale in Florida e poi in Pennsylvania, la sera successiva. “Proverò a fare un comizio sabato sera se possibile, se avremo abbastanza tempo per organizzarlo”, ha detto durante l’intervista a Fox News, con voce roca e interrompendosi diverse volte a causa della tosse.

“Penso di essere l’uomo più analizzato al mondo in questo momento”. ha dichiarato Trump in riferimento ai test per la diagnosi del Covid ai quali viene regolarmente sottoposto.

Le condizioni di Trump

Sean Conley, suo medico personale, ha assicurato gli americani che Donal Trump potrà riprendere già da domani con gli impegni pubblici. “È rimasto stabile e privo di indicazioni che suggeriscano una progressione della malattia”, ha dichiarato lo specialista, riferendosi al decorso dopo le dimissioni dall’ospedale, senza però precisare se il presidente degli Stati Uniti sia ancora positivo, o meno, al Coronavirus.

Nel frattempo, Trump si è rifiutato di tenere un secondo dibattito con il suo acerrimo rivale per le presidenziali Usa, Joe Biden. Ovviamente, date le condizioni di salute, questo si sarebbe svolto da remoto. “Non è accettabile. Non farò un dibattito virtuale. Non è così che funzionano i dibattiti. […] Stare dietro un computer è fare un dibattito? E poi ti possono ‘chiudere’ quando vogliono”, ha dichiarato a Fox Business News.