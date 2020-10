È stata diramata l‘allerta tsunami dopo un violentissimo terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter con epicentro rilevato vicino alle coste dell’Alaska. L’allarme per il rischio di una possibile onda anomala è scattato nel sud dello Stato, con epicentro rilevato a 55 miglia a sud-est di Sand Point.

Un messaggio urgente è stato inviato ai residenti delle zone costiere, chiedendo loro anzitutto di mantenere la calma e di spostarsi velocemente su un terreno più elevato.

La scossa è stata registrata alle 22.54 ora italiana al largo delle coste dell’Alaska, nelle vicinanze delle isole Aleutine, a una profondità di 40 chilometri (ipocentro). L’epicentro è stato localizzato a circa 94 km a sud est di Sand Point.

Diverse le aree interessate dalle evacuazioni, con la popolazione che si è spinta il più possibile verso l’entroterra.

#TSUNAMI message number 2 #Alaska more information… https://t.co/wWlqzlgjBn via @NWS_NTWC

Important!! Follow indications from official sources, avoid false news, and be reassured by what authorities report. @NWS_NTWC @NWSAlaska #earthquake #Alaska https://t.co/DFW3Bq1ff3 pic.twitter.com/7styTm2xat

— InfoTorrenuevaCosta (@InfoPlayaTorre) October 19, 2020